Мать троих несовершеннолетних детей в Красноармейском районе Приморья нарушила нотариальные обязательства при использовании материнского капитала, об этом «Deita.ru» сообщили в краевой прокуратуре.

За счет этих средств она приобрела дом, обязавшись выделить в нем детям доли, как того требует законодательство.

Пенсионный фонд средства перечислил, однако, по прошествии 6 месяцев собственность на детей так и не была оформлена. В связи с этим прокуратура района подала иск в Красноармейский районный суд о возложении на мать соответствующей обязанности.

Требование прокуратуры удовлетворено в целях защиты жилищных прав несовершеннолетних.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что преступники в Приморье знали, как украсть материнский капитал.



Таисия Масина