С 31 декабря по 1 января на территории Приморья ожидается сильный снег, метель и ураганный ветер, об этом Deita.ru сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели предупреждают, что осадков во время прохождения циклона может выпасть очень много. Так, местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 миллиметров за 12 часов и менее. В среднем по краю ожидаются осадки с количеством 6-18 миллиметров за 12 часов и менее.

Общее количество выпавшего снега может составить от 1 до 3 месячных норм. Снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, метелями, ветром скоростью 15-20 метров в секунду, на побережье порывами до 27 метров в секунду.

На дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что в субботу, 30 декабря, антициклон обусловит морозную и без осадков погоду. В ночные часы воздух выхолодится до минус 18–25 градусов, в горных районах до 33-х мороза, на побережье теплее, 11–16 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров поднимутся до минус 6–13 градусов, местами на юге около нуля.

Екатерина Лапкина