Через две недели жительницы Саудовской Аравии станут полноправными участницами дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Такое, казалось бы, привычное и абсолютное право для жительниц некоторых стран долгие годы было чем-то нереальным.

Напомним, лишь в 2017 году король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, который разрешает женщинам Саудовской Аравии водить машины.

Сообщается, что документ вступит в силу 24 июня. После подписания указа в стране открылись школы для вождения, полиция занялась подготовкой требований к будущим автомобилисткам, а на дежурство заступили впервые принятые в ряды правоохранителей девушки. В стране поменяли и дорожные знаки – теперь они обращены к обоим полам.

Ирина Петрова