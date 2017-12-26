Сахалинская область получила одни из самых высоких баллов на среди регионов Дальнего Востока за качество и доступность медицинских услуг, сообщает Deita.ru. Так, регион занял 23 место из 28 среди субъектов России, которые оказались в списке лучших.

При подготовке интерактивной карты специалисты фонда взяли за основу 13 показателей. В частности, демографические, где учитывалась смертность населения от всех причин и данные обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом.

Мониторинг проводили фонд «Здоровье». Островной регион сумел набрать 82,6 балла. Специалисты разработали карту «Качество и доступность медицинской помощи» за 2013-2016 года. По итогам 2016 года, на "отлично" эксперты оценили 28 регионов России, столько же получили оценку "удовлетворительно". Оставшиеся 29 регионов оценили на "неудовлетворительно". Лидером по качеству и доступности медицинской помощи стала Магаданская область. Второе место занял Ненецкий автономный округ. На третьем месте оказалась Амурская область.

Ранее, с 2013 по 2015 год качество медпомощи на Сахалине оценивали на "неудовлетворительно". Тогда островной регион набирал в среднем 34 балла. В 2016 году Сахалинская область в скором порядке улучшила свой результат, добавив к раннему результату 46,2 балла.

В остальных регионах Дальнего Востока качество медицинской помощи в 2016 году значительно хуже. Эксперты фонда "Здоровье" оценили его на меньшие показатели. Например, Камчатский край набрал в рейтинге 69,1 балла, Чукотский АО – 28,3, Приморский край – 60,6 балла и Еврейский автономный округ – 32,9 балла.

Марта Нота