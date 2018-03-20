К селянам Уссурийского городского округа прибудет первый в этом году медицинский автопоезд «Забота», об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Он примет взрослое население с 22 марта по 04 апреля. Первыми, кто сможет проверить свое здоровье, станут жители сел Степное и Элитное. Прием пациентов будет проходить в селе Степном в ДК «Колос» на улице Центральная, 28, (22 марта).

23 марта состав отправится в Алексей-Никольское для того чтобы проверить здоровье проживающих там людей. В этот день к месту медицинского осмотра доставят жителей из сел Корфовка и Николо-Львовское.

Двухдневную остановку автопоезд сделает и в Пуциловке. Прием будет осуществляться 24 и 25 марта в здании ФАП на улице Советской, 3. Кроме того, на медосмотр, за консультацией и любой другой медицинской помощью сюда приглашают жителей ближайших сел Улитовка, Богатырка и Монакино.

26 марта автопоезд посетит село Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Яконовка, Воздвиженка, Раковка, Глуховка, Боголюбовка, Баневурово и другие.

Завершится прием пациентов 4 апреля в селе Красный Яр, в этот день к месту медицинского осмотра будет организована доставка жителей, проживающих в селах Линевичи, Утесное и поселке Партизан.

Отмечается, что всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно, предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования.



Таисия Масина