На Сахалине проведут служебную проверку в отношении медсестры, которую подозревают в том, что она фотографировались на фоне тяжелобольных пациентов и оскорбительно высказывалась о них и о своих коллегах-врачах, сообщает «Deita.ru».

В региональном профильном министерстве поведение медсестры назвали недостойным и оскорбительным для всего профессионального сообщества.

"По факту неэтичного, недопустимого обращения медицинской сестры в отношении пациентов, коллег - медицинских работников организована служебная проверка. Министр Алексей Пак лично держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

Ирина Петрова