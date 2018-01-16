Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев сделал важное заявление журналистам о возможности объединения клубов, сообщает DEITA.RU по материалам ТАСС.

По словам Александра Медведева, Континентальная хоккейная лига разрабатывает концепцию, при которой в следующем сезоне ни один из представленных в КХЛ городов не лишился бы хоккея высокого уровня.

«Я сознательно предложил объединить клубы, так как считаю, что нельзя лишать клубов КХЛ Череповец, Тольятти, Хабаровск и Владивосток. После того, как они получили удовольствие от игры, нельзя говорить, что теперь им предстоит выступать в Высшей хоккейной лиге. Новокузнецкий «Металлург» перешел в ВХЛ, а местная молодежь начала перебираться в другие города. Для Новокузнецка это плохо», - сказал Медведев.

Как заявил Медведев, он встречался с президентом Континентальной хоккейной лиги Дмитрием Чернышенко и достиг договоренности об обсуждении проблемы. «Понятно, что есть организационные проблемы, но когда у города будет выбор либо потерять команду КХЛ, либо с кем-то скооперироваться - посмотрим, какой будет реакция», - добавил Медведев.

Ранее легенда мирового хоккея, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, принимавший непосредственное участие в создании во Владивостоке хоккейного клуба «Адмирал», Вячеслав Фетисов прокомментировал корреспонденту DEITA.RU возможное будущее команды.

Дмитрий Санников

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