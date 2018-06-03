Официальный Instagram аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева заблокировал детей-сирот из Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «ДПС-Контроль», детей-сирот Медведев @damedvedev отправил в блок после того, как на нескольких постах администраторы сообщества @dom_sirotam_prim отметили аккаунт премьер-министра России с обращением к нему по поводу жилья для них.





Напомним, в пятницу, 1 июня, на площадке перед кинотеатром «Иллюзион» прошел митинг детей-сирот. На мероприятие пришли свыше 50 человек, которые требовали обещанные властью квартиры. Прибывший на митинг детей-сирот по поручению врио губернатора Андрея Тарасенко вице-губернатор Константин Межонов констатировал: ситуация с нехваткой жилья сложилась ни только в Приморском крае, а во многих субъектах федерации.

Екатерина Лапкина

Фото: Instagram