Новый маленький жилец поселился в районном зоопарке, сообщили DEITA.RU в администрации Елизовского муниципального района Камчатского края.

Маленького косолапого обнаружили в среду, 23 мая в районе 36-37-го км автодороги Мильково-Эссо.

«Видимо мама переходила дорогу с медвежатами, но она отстала и три дня бродила на этом участке дороги», - рассказывает директор Елизовского районного зоопарка Людмила Глухова.

В зоопарк медвежонка привезли неравнодушные граждане. Новую гостью назвали Марта, на вид ей около 1,5 месяцев, а вес примерно 2,5 кг.

По словам Людмилы Михайловны, сейчас Марта находится под постоянным контролем, живёт в отдельном вольере и хорошо питается.

«Пока что она останется у нас на передержке, ведь самостоятельно добывать себе еду в дикой природе она не сможет», - добавила она.

Дмитрий Санников