Сеть «МегаФона» стандарта LTE Advanced (также называемого 4.5G), обеспечивающего скорость передачи данных до 300 Мбит/с, доступна абонентам в 38 российских регионах, в том числе в 11 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, – больше, чем у любого другого оператора, сообщает Deita.ru.

На Востоке России сеть LTE-A работает более чем в 200 населенных пунктах Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской и Иркутской областей, Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия и Еврейской автономной области. В этом году «МегаФон» запустил также сеть LTE Advanced в Камчатском крае.

Скорости мобильного интернета при использовании технологии LTE-A в 4 раза превышают скорости обычного 4G, достигая 300 Мбит/с. Технология LTE-A позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию LTE, в России увеличилось на 45%. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта LTE (более 60 000), так и по количеству действующих БС всех сетей (более 200 000).

В сети «МегаФон» на конец 3 квартала зарегистрировано 14,2 млн. мобильных устройств с поддержкой 4G, их число выросло на 44% в течении 2017-го года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в третьем квартале и составляет 6,7 ГБ и вырос за год на 60%.

Екатерина Лапкина