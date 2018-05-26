После бракосочетания британского принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл, новоиспеченная герцогиня Суссекская получила собственный герб, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик Kensington Palace в Twitter.





Герб выполнен в калифорнийском стиле, то есть цветовая гамма напоминает о родине герцогини — Калифорнии. Дизайн одобрила сама Елизавета II, а также герольдмейстер Геральдической палаты Великобритании Томас Вудкок.

После свадьбы бывшей Меган Маркл предстоит пройти курс королевского этикета, рассчитанный на шесть месяцев.

Екатерина Лапкина

Фото: Kensington Palace в Twitter