26 Май 2018, 11:57
Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри получила собственный герб
Источник изображения: скриншот с видео
После бракосочетания британского принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл, новоиспеченная герцогиня Суссекская получила собственный герб, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик Kensington Palace в Twitter.
Герб выполнен в калифорнийском стиле, то есть цветовая гамма напоминает о родине герцогини — Калифорнии. Дизайн одобрила сама Елизавета II, а также герольдмейстер Геральдической палаты Великобритании Томас Вудкок.
После свадьбы бывшей Меган Маркл предстоит пройти курс королевского этикета, рассчитанный на шесть месяцев.
Екатерина Лапкина
Фото: Kensington Palace в Twitter