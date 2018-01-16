Сегодня стартует проезд главы администрации Уссурийского городского округа, сообщили DEITA.RU в администрации города. По сложившейся традиции, он затронет все сельские территории, крупные микрорайоны города и продлится до начала марта.

Первая встреча пройдет в селе Борисовка, в ДК «Авангард», где, помимо местного населения, соберутся жители сел Кугуки, Борисовский мост и ДЭУ-196. До конца недели запланировано еще две поездки в села. 18 января Евгений Корж посетит Новоникольск, а 20 января – встретится с жителями сел Степное и Элитное.

Напомним, глава администрации УГО с жителями округа встречается четвертый год подряд. Такие поездки дают возможность без посредников узнать о проблемах на местах.

Михаил Грач