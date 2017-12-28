Митрополит Владивостокский и Приморский, владыка Вениамин благословил нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко на добрые дела, сообщает «Deita.ru».

На торжественной церемонии принесения присяги Виталием Веркеенко, владыка Вениамин от лица Русской православной церкви и митрополии Владивостокской епархии поздравил нового мэра с назначением главой города. «Радуюсь вместе с вами, потому что без главы-головы городу было трудно работать полтора года», заметил владыка.

«Владивосток нужно укреплять не только экономически, но и духовно. Как настоятель нашей митрополии, хотел бы видеть в городе построенный кафедральный собор. «Собор» - от слова собирание всех представителей города воедино. Дай Бог, чтобы Владивосток стал собором дружбы, любви и устремленности к духовному совершенствованию», - сказал владыка Вениамин.





Поздравляя с новой должностью, митрополит обратил внимание на то, что она - «очень тяжелый крест». «Многие говорят руководителям – вы добрались до власти, что-то делаете незаконно. Но я думаю, что тем, кто поднял великий крест, заботясь о всем городе, надо помочь. Надо подставлять плечи, быть едиными. Не совершать революций и бунтов, а помочь администратору. Божьей помощи Вам, силы, крепости в вашем труде на благо нашего Отечества, на благо богоспасаемого Владивостока и всех людей», - заключил владыка Вениамин.

Напомним, что 28 декабря на внеочередном заседании городской Думы новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко принял присягу. В соответствии с Уставом Владивостока, днем вступления мэра Владивостока в должность считается день принятия решения об его избрании. Городская Дума приняла такое решение еще неделю назад, 21 декабря. Виталий Веркеенко руководит городом уже неделю, но и официальный момент принятия присяги было необходимо соблюсти.

Дмитрий Санников