Глава Владивостока Виталий Веркеенко проверил подготовку дорожных служб к обещанному снегопаду в новогоднюю ночь, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Он отметил, что имеющаяся техника готова к уборке снега и подчеркнул, что работа дорожников "должна быть максимально эффективной с точки зрения качества и скорости". Он поставил перед службами важную задачу - работать эффективно, не на показ. Разумно и бережно относиться к ресурсам предприятия, уважительно относиться к людям, которые будут работать в ночь, в том числе в новогоднюю. Мэр подчеркнул, что "Задача у всех нас непростая, причем все должны понимать, что наши механизаторы не просто чистят улицы от снега - они делают жизнь людей в городе лучше".

Мэру города в ходе проверки показали парк снегоуборочных машин, ремонтный бокс, установку по приготовлению жидкого реагента, запасы пескосолевой смеси, помещения для работы штаба по ликвидации последствий снегопада с установленными мониторами, на которые выведены изображения с городских камер и система отслеживания движения снегоуборочных машин в режиме он-лайн.

В случае обещанной непогоды, улицы города будут чистить около 100 единиц спецтехники - трактора-щётки, машины для нанесения жидких противогололёдных материалов, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики. Дороги при этом предварительно обработают жидким химреагентом и пескосолевой сместью, а также сметут снег к прибордюрной полосе.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что неутешительный прогноз синоптиков подтвердится в Приморье.

Таисия Масина