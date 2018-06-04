Жителю Владивостока, ветерану Великой Отечественной войны Борису Лищинскому в субботу, 2 июня, исполнилось 95 лет. Поздравить именинника приехал глава Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Виталий Веркеенко поблагодарил ветерана войны за победу, вручил ему подарок и пожелал здоровья, заботы и внимания со стороны родных и близких.

Борис Давидович родился в 1923 году в Москве. За три дня до войны, 19 июня 1941 года, он поступил в ленинградскую медицинскую академию. 18-летний юноша планировал перед учебой отдохнуть и провести лето в кругу друзей. Все перевернула война.

В годы Великой Отечественной войны работал при госпитале. Спас тысячи жизней.

Борис Лищинский удостоен множества наград, в том числе медали «За Победу над Германией», ордена "Красной звезды".



Ирина Петрова