Глава Владивостока Виталий Веркеенко рассказал журналистам о том, как встретит Новый год, сообщает «Deita.ru».

«Новый год я всегда встречал в кругу семьи, но сейчас понимаю, что круг моей семьи значительно расширился. Что касается лично меня, я встречу Новый год на центральной площади Владивостока вместе с горожанами. По крайней мере, канун Нового года».

При этом, мэру города с большой долей вероятности предстоит стать «счастливчиком», проведя новогоднюю ночь на рабочем месте. Как уже сообщало «Deita.ru», в канун празднования Нового года в Приморье ожидается ухудшение погоды, связанное с южным циклоническим вихрем.

О штормовом предупреждении в ночь с 31 декабря на 1 января новый мэр Владивостока, разумеется, предупрежден. Ведь оперативную информацию Виталий Веркеенко получает не из прессы. «Каждое утро на моем столе полная сводка информации по состоянию городских дорог, сетей, ДТП, ЧП. Оперативная информация поступает на мой мобильный телефон в режиме онлайн, в том числе, и погодные условия. Действительно, в новогоднюю ночь может быть сложная ситуация по погоде. Все службы к этому готовы, штаб подготовлен, все системы, ответственные за эффективную работу во время таких сложных ситуаций, как снегопады, будут работать. Я буду находиться здесь же», - заявил Виталий Веркеенко, указывая в сторону зала с мониторами, на которых отображаются улицы города.

Уверен, что мы справимся с этими сложностями. Если пойдет снежок, мы постараемся чтобы это не стало проблемой для горожан и не испортило новогоднее настроение», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Дмитрий Санников