Большое количество брошенных после 31 декабря не проданных елок не оставило равнодушными жителей Владивостока. В связи с этим глава города Виталий Веркеенко озвучил решение данной проблемы, сообщает «Deita.ru».

Он предложил организовать аренду живых елок с возможностью их доставки и вывоза: "Рубить елки, на неделю тащить по квартирам и затем заваливать город мертвыми деревьями — нужно переосмыслить... Идея для предпринимателей — организация аренды живой маленькой ёлки с доставкой или вывозом на место, если уж очень живое дерево в дом хочется".

Напомним, ранее жадность елочных торговцев возмутила жителей Владивостока до слез. По всему города были замечены елочные базары с нереализованными деревьями, которые в итоге просто бросили. В данной ситуации возникает вопрос - то ли квоты на вырубку выделяют совсем уж неразумные, то ли цены на елки слишком высоки.

Таисия Масина







