Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора при проведении испытаний выявлена некачественная продукция – «мертвый» творог, сообщили DEITA.RU в надзорном ведомстве.

При проведении испытаний на соответствие требованиям безопасности молока и молочной продукции было обнаружено несоответствие по показателю – «молочнокислые микроорганизмы». В партии творога весом 12 кг, произведенной предприятием из села Михайловка, и двух партиях творога по 50 кг каждая из Спасска-Дальнего полностью отсутствовали молочнокислые микроорганизмы. При нормативном количестве в 1 миллион микроорганизмов на грамм в исследованной продукции их не оказалось вообще. Творог признан не отвечающим требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Как уточняют специалисты Россельхознадзора, молочнокислые бактерии, находящиеся в твороге, улучшают деятельность желудочно-кишечной секреции, нормализуют перистальтику кишечника, снижают газообразование, а также улучшают обмен веществ и благотворно влияют на нервную систему. Их отсутствие превращает творог из полезного продукта в бесполезный «мертвый».

После получения результатов исследований информация о выявлениях была внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства.

Дмитрий Санников