Месть бывшего руководителя "Примтеплоэнерго" профактивистам, которые взялись отстаивать права сокращенных сотрудников, в итоге закончилась ничем, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Конфликт разгорелся тогда, когда на предприятии решили сократить 1600 работников. Профкому удалось отстоять почти тысячу человек, но в отместку экс-руководитель предприятия стала избавляться от самих профактивистов, создав альтернативную профорганизацию и заставляя работников переходить в нее.

После открытого письма губернатору с просьбой уволить гендиректора гонения на профсоюз лишь усилились - зарплаты стали задерживать систематически, у компании появились миллионные долги, а материально-техническая база не выдерживала никакой критики.

Ольга Груша, которая работала на предприятии кладовщиком и являлась одним из "неудобных" профактивистов, была уволена в январе 2018 года по причине сокращения штатов, при этом и она сама, и коллеги по работе понимали, что подписанный экс-руководителем предприятия приказ не что иное, как сведение счетов.

Борьба была нелегкой, тем не менее справедливость восторжествовала - Ольгу восстановили в должности, а руководителя, воевавшего с профсоюзом, уволили. Теперь, по словам активистки, "люди видят, что с произволом можно и нужно бороться, а если работодатель попытается отомстить - суд восстановит справедливость".

Таисия Масина