Принят закон об организации дорожного движения, сообщает Deita.ru.

Закон об организации дорожного движения, который был разработан минтрансом, прописывает четкие требования, как движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься. Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог - пишет "РГ".



Местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству.

Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. По сути это значит, что не будет платных парковок возле медицинских учреждений, образовательных центров.

Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, используемого в связи со служебной необходимостью.



Михаил Грач