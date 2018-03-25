Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что Россия готова открыть "зеленый коридор" для японских производителей медицинского оборудования и фармацевтики, сообщает DEITA.RU.

Об этом она сказала во время рабочего визита российской делегации в Осаку (Япония), выступая в рамках российско-японского симпозиума по подготовке кадров для производства.

Она отметила, что Россия хочет облегчить доступ японских компаний на наш рынок. Это связано с тем, что они производят товары высокого качества.

Тем временем медицинские учреждения в России оставляют желать лучшего. Так, ранее появилась информация о том, что приморская больница "удивила" соцсети.

Виктор Бруевич