Дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса произошло рано утром в городе Находка Приморского края, сообщает «Deita.ru».





Утром 3 января в районе городской больницы автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительной версии причиной аварии стала скользкая дорога, на которой водитель автобуса не смог справиться с управлением.

Пострадавших в данном происшествии нет.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что автобус, столб и «Эскудик» нашли друг друга во Владивостоке.

Таисия Масина