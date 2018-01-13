Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Терней-Владивосток, 13 января столкнулся с лесовозом на Чугуевском перевале, сообщает «Deita.ru».





Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на одном из самых опасных перевалов Приморья – Чугуевском. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Терней-Владивосток, столкнулся с лесовозом. Ехавший следом водитель бензовоза, уходя от столкновения, отправил машину в кювет. Пассажиры автобуса эвакуированы в ближайшую гостиницу. О пострадавших пока нет никакой информации. Автобус получил серьезные повреждения. Водитель рассказал, что на скользкой дороге, его понесло на машину груженую досками.







Как отмечает «Deita.ru», состояние дорожного покрытия на Чугуевском перевале каждую зиму вызывает справедливые нарекания водителей. Это – один из самых опасных участков трассы краевого значения «Осиновка-Рудная Пристань». Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что корреспондент информагенства пробил колесо на острых камнях, которыми дорожные службы посыпали Чугуевский перевал.

Дмитрий Санников