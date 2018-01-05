Дорожно-транспортное происшествие произошло в Находке, сообщает «Deita.ru». Видеоролик с аварией выложен на популярном youtube-канале Astakada.

На улице Пирогова в районе городской больницы автобус Hyundai не успел остановиться перед малолитражкой Mitsubishi, и нанес значительные повреждения корме «малыша», стоявшего на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «Deita.ru» сообщало об очередном столкновении, произошедшем на загадочном владивостокском перекрестке улиц Спиридонова и Шепеткова.

Дмитрий Санников

