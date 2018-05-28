В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры проходит выставка конкурса русской каллиграфии «Ять», сообщает DEITA.RU.

Выставку назвали так в честь буквы исторической кириллицы и глаголицы. Сегодня «Ять» употребляется только в церковнославянском языке, на письме представляет собой нечто среднее между буквами «Б» и «Ъ».

Конкурс проводится четвертый год подряд. В этом году он посвящен 115-летию возникновения славянкой письменности. По словам организаторов, за четыре года интерес к конкурсу заметно вырос.

Организатором конкурса выступает государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры», при поддержке департамента культуры Приморского края.

На выставке представлены работы, предварительно отобранные членами жюри, здесь есть авторские книги ручной работы и каллиграфические этюды. Впервые помимо мастеров из Приморского края, заявки на участие подали мастера из других стран: Южной Кореи, Индии, Китая, Нидерландов и Японии.

По словам организаторов, при выборе лучших работ они опирались на то, что «Ять» - это в первую очередь конкурс каллиграфии, а не рисунка. Поэтому призовые места заняли не красивые по композиции картины, а именно работы с мастерски выведенными буквами. Победители получили дипломы и сертификаты на покупку товаров в сети магазинов бытовой техники. Награды вручал генеральный директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев.

«Пришли к вам на выставку и остались очень довольны, ─ гласит одна из надписей в книге отзывов, ─ хотелось бы чтобы работ было больше, детям это было бы интересно! Работы просто восхитительны! В каждой виден свой смысл и душа. Мы в восторге, очень красиво и интересно».

Александра Чистик