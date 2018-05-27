Международный автопробег «Москва – Владивосток – Токио» с призывом «Останови огонь!» 26 мая 2018 года стартовал с Красной площади, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ФБУ «Авиалесохрана».

В рамках федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь!» парашютисты-пожарные и десантники-пожарные ФБУ «Авиалесоохрана» Рослесхоза с визуальным фото и видеорядом проведут диалог с местным населением, волонтерами, добровольцами, готовыми внести вклад в сбережение лесов. Впервые уникальные фотографии, отражающие борьбу с огненной стихией на территории Сибири и Дальнего Востока (Республики Бурятия, Иркутской и Читинской областей, республик Тыва и Якутии), будут представлены на фотовыставках в тех регионах, где планируются многодневные остановки автоколонны.

В Улан-Удэ, Чите, Благовещенске, Владивостоке и других городах автопробега работники парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Рослесхоза проведут профилактические мероприятия, способствующие информированию населения о запрете выжиганий сухой травы и соблюдении правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. В том числе в регионах состоятся обучающие мастер-классы о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности в лесу и вблизи леса и продемонстрируют лесопожарное оборудование и снаряжение.

Глобальная цель проекта «Резервы человечества», в рамках которого пройдет автопробег – это привлечение внимания и объединение усилий общества к решению общечеловеческих проблем, в том числе в области охраны окружающей среды, здоровья, сохранения культурных ценностей, укрепления международных отношений.

II международный автопробег «Москва-Владивосток-Токио» представляет собой уникальный интерактивный культурно-образовательный проект, который проводится в рамках «Года Японии в России» и «Года России в Японии». Маршрут автопробега предполагает создание «Золотого пояса России», который соединяет Европу и Азию, восточную и западную культуру.

Дмитрий Санников