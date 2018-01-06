Министерство иностранных дел РФ приветствует начавшийся диалог между Северной и Южной Кореей, сообщает Deita.ru. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам министров Германии, переговоры между Сеулом и Пхеньяном, которые состоятся во вторник, 9 января, «могут привести к разрядке». Однако это произойдет только в том случае, если КНДР откажется от дальнейших провокаций, от ракетных и ядерных испытаний.

Напомним, ранее Deita.ru сообщало о том, что Северная Корея и Южная Корея договорилась о переговорах. В КНДР приняли предложение Сеула провести 9 января в Пханмунчжоме переговоры, на которых будет поднят вопрос участия делегации КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.

Екатерина Лапкина