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Корреспондент DEITA.RU отправилась автостопом до Восточных Саян из Владивостока и рассказывает о своих приключениях. 

Часть 4.

Если бы меня спросили, что мне больше всего понравилось в Чите, я бы ответила: «Люди». Первыми, кого мы встретили в Чите, были два покачивающихся гражданина в спортивном трико, с которыми состоялся следующий диалог:

- Привет, ребята! Откуда вы?

 - Из Владивостока.

 - А мы – протяжно сказали они почти в унисон – забайкальские бухарики.

Затем нам любезно пожали руки и отпустили с миром осматривать окрестности. Каждый следующий житель Читы твердил примерно одно и то же: смотреть здесь нечего, а выходить из дома вечером не стоит. А затем тыкал пальцем в сторону вокзала – мол, можно посмотреть, когда уходит следующий поезд. И в сказанном мной, к сожалению, нет лукавства.

Саяны Автoстоп 3

Чита – город по сей день очень криминальный. Вечером находиться за пределами центра действительно страшно, а количество людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах – просто зашкаливает. Однако впечатления об этом месте у нас остались самые положительные. Давайте развевать мифы о Чите – здесь есть, на что смотреть!

Для того, чтобы обойти самые значимые места города, половины дня хватит с лихвой. Первым делом пройдитесь по улице Декабристов (Охотской) – еще живому памятнику истории с его деревянными обветшалыми домиками и хранилищем вековых воспоминаний. Затем набредите на скульптуру «Любовь и верность», посвященную декабристам и их женам. И не пройдите мимо старейшего здания Читы – церкви Михаила Архангела, которая также носит имя декабристов. Построен этот памятник деревянного зодчества был в конце восемнадцатого века и на сегодняшний день находится под охраной государства.

Саяны Автoстоп 3

Затем спросите у любого жителя, как проехать на Титовскую сопку, и двигайтесь в нужном направлении. Принимавшие нас местные поведали, что сопка эта – бывший вулкан, а войдем мы только на одно из его «ребер».  Максимальная высота сопки – почти километр, однако смотровая площадка расположена значительно ниже. И с нее открывается завораживающий вид на плоскую, спрятанную средь холмов и утыканную разноцветными строениями забайкальскую столицу. Желающие могут забраться на самый верх, но мои способности выживать под палящим солнцем не были безграничны. Кстати говоря, апрельская температура в Чите была эквивалентна июлю во Владивостоке. А мощный степной ветер, который так приятно освежал днем, ночью оборачивался натуральным врагом, пробиравшим холодом до самых костей.

Саяны Автoстоп 3

Забайкалье, как мне показалось, представляет собой жгучий микс из религий, которые мирно сосуществуют друг с другом. Вот – целебный источник, на который каждый год совершают паломнические выходы православные христиане – о чем свидетельствует большой баннер на заборе. Рядом – сотни разноцветных лент, символизирующих буддийские традиции. Прямо при нас горстями кидают в ручей монеты случайные и неслучайные прохожие, загадывая желания. А где-то неподалеку можно найти небольшие подношения духам, что уж очень наталкивает на мысли о шаманизме.

Саяны Автoстоп 3

Зная все это, было бы неправильно упустить главную буддийскую достопримечательность Читы – дацан, который явили миру всего лишь в 2010 году. На территории – десятки отдыхающих, большинство из которых толпится у небольших пронумерованных домиков. Все они ожидают своей очереди на прием у священнослужителей, которым можно задать интересующие вопросы о своей жизни и, говорят, успокоиться и найти ответ. Кроме этого, можно заметить, как лица совершенно разных национальностей обходят дацан по кругу, вертя молитвенные барабаны. Этот обряд называется «гороо» и предполагает, что совершить сей молитвенный круг нужно по ходу солнца нечетное количество раз. На территории храма имеется небольшая столовая, настолько небольшая, что лучше сначала заказать традиционные позы (такие большие пельмени), а затем отправиться коротать время в ожидании свободного столика, гуляя по территории.

Саяны Автoстоп 3

Мы быстро поняли, что в городе смотреть больше практически нечего – несколько парков, которые не вызвали никаких эмоций, несколько памятников. Поэтому мы поехали в торговый центр «Макси». Нет, не настолько всё плохо, и поехали мы не гулять по магазинам. Всё просто – у входа в центр находится единственный прокат велосипедов, на который нам указал навигатор. По дороге мы наткнулись на красивейшую лесопарковую зону с высоченными соснами и безлюдными тропинками, сделали кучу фотографий и отметили, что Чита – довольно зеленый город.

Взяв в прокат два очень даже неплохих велосипеда (а я понимаю, о чем говорю, ведь далеко не каждый прокат предложит вам коня для катания по бездорожью), мы сразу отправились в сторону выезда из города, куда, в общем-то, глаза глядят. Не повторяйте наших ошибок, схватите велосипед на пару часов раньше и двигайтесь в сторону санатория «Молоковка» в поисках источника с натуральной газированной водой! Да и территория там очень приятна глазу.

Саяны Автoстоп 3

Еще один вариант для любителей активного отдыха – направиться на север к озерам Шакша и Арахлей. Но маршрут этот не для новичков – в длину более 100 км. Владелец проката рассказал нам и о других интересных веломаршрутах, назвав их «настоящей жестью», но мы здесь не для этого, верно? Мы проехали около 14 км в сторону танковой воинской части, забрались на сопку, усеянную черно-белыми, словно палочки регулировщика, стволами берез и наблюдали волшебный закат.

Мария Терещенко 

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