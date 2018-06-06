Корреспондент DEITA.RU отправилась автостопом до Восточных Саян из Владивостока и рассказывает о своих приключениях.

Часть 4.

Если бы меня спросили, что мне больше всего понравилось в Чите, я бы ответила: «Люди». Первыми, кого мы встретили в Чите, были два покачивающихся гражданина в спортивном трико, с которыми состоялся следующий диалог:

- Привет, ребята! Откуда вы?

- Из Владивостока.

- А мы – протяжно сказали они почти в унисон – забайкальские бухарики.

Затем нам любезно пожали руки и отпустили с миром осматривать окрестности. Каждый следующий житель Читы твердил примерно одно и то же: смотреть здесь нечего, а выходить из дома вечером не стоит. А затем тыкал пальцем в сторону вокзала – мол, можно посмотреть, когда уходит следующий поезд. И в сказанном мной, к сожалению, нет лукавства.





Чита – город по сей день очень криминальный. Вечером находиться за пределами центра действительно страшно, а количество людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах – просто зашкаливает. Однако впечатления об этом месте у нас остались самые положительные. Давайте развевать мифы о Чите – здесь есть, на что смотреть!

Для того, чтобы обойти самые значимые места города, половины дня хватит с лихвой. Первым делом пройдитесь по улице Декабристов (Охотской) – еще живому памятнику истории с его деревянными обветшалыми домиками и хранилищем вековых воспоминаний. Затем набредите на скульптуру «Любовь и верность», посвященную декабристам и их женам. И не пройдите мимо старейшего здания Читы – церкви Михаила Архангела, которая также носит имя декабристов. Построен этот памятник деревянного зодчества был в конце восемнадцатого века и на сегодняшний день находится под охраной государства.





Затем спросите у любого жителя, как проехать на Титовскую сопку, и двигайтесь в нужном направлении. Принимавшие нас местные поведали, что сопка эта – бывший вулкан, а войдем мы только на одно из его «ребер». Максимальная высота сопки – почти километр, однако смотровая площадка расположена значительно ниже. И с нее открывается завораживающий вид на плоскую, спрятанную средь холмов и утыканную разноцветными строениями забайкальскую столицу. Желающие могут забраться на самый верх, но мои способности выживать под палящим солнцем не были безграничны. Кстати говоря, апрельская температура в Чите была эквивалентна июлю во Владивостоке. А мощный степной ветер, который так приятно освежал днем, ночью оборачивался натуральным врагом, пробиравшим холодом до самых костей.





Забайкалье, как мне показалось, представляет собой жгучий микс из религий, которые мирно сосуществуют друг с другом. Вот – целебный источник, на который каждый год совершают паломнические выходы православные христиане – о чем свидетельствует большой баннер на заборе. Рядом – сотни разноцветных лент, символизирующих буддийские традиции. Прямо при нас горстями кидают в ручей монеты случайные и неслучайные прохожие, загадывая желания. А где-то неподалеку можно найти небольшие подношения духам, что уж очень наталкивает на мысли о шаманизме.





Зная все это, было бы неправильно упустить главную буддийскую достопримечательность Читы – дацан, который явили миру всего лишь в 2010 году. На территории – десятки отдыхающих, большинство из которых толпится у небольших пронумерованных домиков. Все они ожидают своей очереди на прием у священнослужителей, которым можно задать интересующие вопросы о своей жизни и, говорят, успокоиться и найти ответ. Кроме этого, можно заметить, как лица совершенно разных национальностей обходят дацан по кругу, вертя молитвенные барабаны. Этот обряд называется «гороо» и предполагает, что совершить сей молитвенный круг нужно по ходу солнца нечетное количество раз. На территории храма имеется небольшая столовая, настолько небольшая, что лучше сначала заказать традиционные позы (такие большие пельмени), а затем отправиться коротать время в ожидании свободного столика, гуляя по территории.





Мы быстро поняли, что в городе смотреть больше практически нечего – несколько парков, которые не вызвали никаких эмоций, несколько памятников. Поэтому мы поехали в торговый центр «Макси». Нет, не настолько всё плохо, и поехали мы не гулять по магазинам. Всё просто – у входа в центр находится единственный прокат велосипедов, на который нам указал навигатор. По дороге мы наткнулись на красивейшую лесопарковую зону с высоченными соснами и безлюдными тропинками, сделали кучу фотографий и отметили, что Чита – довольно зеленый город.

Взяв в прокат два очень даже неплохих велосипеда (а я понимаю, о чем говорю, ведь далеко не каждый прокат предложит вам коня для катания по бездорожью), мы сразу отправились в сторону выезда из города, куда, в общем-то, глаза глядят. Не повторяйте наших ошибок, схватите велосипед на пару часов раньше и двигайтесь в сторону санатория «Молоковка» в поисках источника с натуральной газированной водой! Да и территория там очень приятна глазу.







Еще один вариант для любителей активного отдыха – направиться на север к озерам Шакша и Арахлей. Но маршрут этот не для новичков – в длину более 100 км. Владелец проката рассказал нам и о других интересных веломаршрутах, назвав их «настоящей жестью», но мы здесь не для этого, верно? Мы проехали около 14 км в сторону танковой воинской части, забрались на сопку, усеянную черно-белыми, словно палочки регулировщика, стволами берез и наблюдали волшебный закат.

Мария Терещенко