В Партизанском районе Приморья полицейские проводят рейды по противодействию незаконной миграции, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Так, в ходе операции проверено 5 объектов временного проживания иностранных граждан и 2 строительные площадки.



Всего к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены 8 граждан.

Наложено административных штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей.

Также выявлен факт незаконного пребывания на территории Российской Федерации гражданина Узбекистана. Составлен административный протокол, а гражданин выдворен за пределы Российской Федерации. Он также выплатил штраф в размере 2 тысяч рублей.

Выявлено 2 преступления, связанных с фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивной регистрацией иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Возбуждены уголовные дела.

Рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства, выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере миграции, продолжаются.

Виктор Бруевич