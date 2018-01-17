Крупная партия запрещенных деликатесов изъята при попытке ее перевозки во Владивосток, об этом «Deita.ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Микроавтобус следовал из Находки во Владивосток, когда в районе села Петровка его остановили полицейские для проверки. При досмотре и обнаружились десятки килограммов краба, гребешка и балыка, которые предназначались для реализации в одной из торговых точек Владивостока.

Ни на одном виде товара не было сведений о производителе, дате выработки и окончании срока годности. Отсутствовали и товарно-транспортные накладные и ветеринарные сопроводительные документы.

Нелегальная продукция изъята, на ее владельца составлен административный протокол. Виновнику грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что подозрительный автомобиль задержан в Приморье.

Таисия Масина