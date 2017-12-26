В Находке сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, об этом "Deita.ru" сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло в районе дома №1д по Находкинскому проспекту. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

Как установлено, 45-летний водитель микрогрузовика Ниссан Атлас, двигаясь по Находкинскому проспекту в направлении остановки общественного транспорта «Волна», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Тойота Витц и Тойота Чайзер. Уже после этого он совершил наезд на торговый киоск.

В результате ДТП пострадал водитель микрогрузовика, он госпитализирован.

На момент происшествия стаж вождения водителя Ниссан Атлас составил 27 лет. В январе 2017 году автомобилист привлекался к административной ответственности.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию на дороге. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Ранее "Deita.ru" сообщало, что во Владивостоке автолюбитель совершил столкновение с автомобилем ГИБДД.

Виктор Бруевич