В районе улицы Луговая произошло отключение подачи электроэнергии, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали очевидцы – пользователи популярного паблика в социальной сети Instagram, короткое замыкание произошло в районе дома 33 по улице Горная. «Вспышка была такой яркой, что было больно смотреть, дуга гуляла по ЛЭП, потом вспыхнуло пламя», - пишет комментатор.

Аварийные службы оперативно устранили неисправность. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с пиротехникой.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что в Южно-Сахалинске сгорела главная елка островного региона. Как рассказывают очевидцы, искусственное дерево выгорело дотла. Основной причиной пожара называют неаккуратно пущенный фейерверк. От новогодней красавицы остался только металлический каркас. Пожарные приехали быстро. Несмотря на пожар, сахалинцы не прекратили бурное веселье. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

Дмитрий Санников