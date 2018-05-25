Следствие ходатайствует перед судом о продлении ареста владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также руководителю входящей в «Сумму» компании «Интекс» Артуру Максидову, сообщает DEITA.RU.

В Тверской суд города Москвы суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока ареста в отношении обвиняемых Магомедовых и Максидова. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос о продлении ареста на заседании 28 мая.

Ранее стало известно, что суд арестовал денежные средства, находящиеся на банковских счетах Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

31 марта 2018 года братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в Москве. В это же время прошли обыски на дальневосточных предприятиях – активах группы «Сумма», в том числе во Владивостокском морском торговом порту.

Дмитрий Санников