Тверской суд города Москвы до 5 августа 2018 года оставил под стражей владельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщает DEITA.RU.

На тот же срок арест продлен брату бизнесмена Магомеду Магомедову и бывшему директору входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артуру Максидову.

Обвинение ссылалось на то, что фигуранты могут подкупать других участников процесса, у них есть персональные данные других членов преступного сообщества, они могут на них давить. Указывал следователь и на заграничную недвижимость, и самолет, на котором господа Магомедовы планировали, по данным правоохранителей, улететь в США в день задержания.

Защита предоставила суду письмо со внушительным списком поручителей, в числе которых оказались известные спортсмены и деятели искусств. В числе ходатайствующих – бывший президент Ингушетии Руслан Аушев, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, музыкант Игорь Бутман, хоккеисты Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Сергей Макаров.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд принял решение согласиться с доводами следствия, и продлить обвиняемым срок ареста. Братья Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия. Максидову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение около 2,5 миллиардов рублей бюджетных средств. Обвиняемые своей вины не признали.

Арестованы судом и счета группы «Сумма». Как заявил ТАСС генеральный директор владивостокского хоккейного «Адмирал» Сергей Сошников, арест счетов спонсора клуба не скажется на финансировании команды.

«Это абсолютно никак не скажется на финансировании "Адмирала". Команда создана Приморским краем и поддерживается руководством региона. Есть ряд других спонсоров, которые готовы поддерживать "Адмирал", мы чувствуем себя стабильно. На сегодняшний день группа "Сумма" выполнила все свои обязательства, - заявил Сошников корреспонденту ТАСС.

Дмитрий Санников