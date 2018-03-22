Заключение государственных контрактов на строительство и ремонт дорог обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, сообщает DEITA.RU.

История вопроса начинается с памятного выступления прокурора Приморского края Сергея Бессчасного на заседании Законодательного Собрания осенью прошлого года. Тогда прокурор обрушился с беспощадной критикой на краевые власти, включая департамент транспорта и дорожного хозяйства. Последний начал закупочные процедуры по заключению государственных контрактов только в конце мая 2017 года. «Как следствие, работы по ремонту дороги «Владивосток — Находка — порт Восточный» начаты подрядчиком только в июне-июле 2017 года», - негодовал Сергей Бессчасный.

По информации директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александра Шворы, а программу развития дорожной отрасли выделено из бюджета 12 миллиардов 628 миллионов рублей. Из них уже расторгованы контракты в том числе на строительство мостовых переходов Крыловка, Крауновка, также проведут изыскательные работы по проектированию моста в Губарево. В стадии заключения контракт по мосту через Литовку, а также на ремонт дорог во Владивостоке и муниципалитетах. 700 миллионов рублей планируется потратить на дороги в рамках подготовки инфраструктуры территорий опережающего развития.

Заместитель председателя комитета Сергей Лазарев поинтересовался перспективами строительства «Владивосток — Находка — порт Восточный». «Возможно ли завершения строительства дороги до Царевки в 2019 году?», - интересовался депутат.

Александр Швора был вынужден констатировать, что это нереально. Это сложный объект, имеющий проблемные участки, в том числе слабое основание в районе Артемовки. В лучшем случае, окончание работ может быть лишь к концу 2020 года. «Темпы есть, подрядчики в работе, вопросы есть, мы их решаем», подчеркнул Александр Швора.

По предложению председателя комитета Галуста Ахояна, депутаты приняли информацию к сведению, запланировав вернуться к вопросу в мае, после проведения всех государственных закупок на ремонт и строительство дорог.

Дмитрий Санников