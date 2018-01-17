Миллиарды спишут с россиян и предприятий по налоговой амнистии
Под налоговую амнистию подпадут свыше 20 миллионов человек. Общая сумма, которую удастся списать, составит порядка 41 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.
Кроме того, в рамках принятого в декабре 2017 года закона о списании налоговой задолженности с граждан и ИП задолженность по страховым взносам спишут с 700 тысяч предприятий на сумму 127 миллиардов рублей.
22 миллиарда рублей спишут с 2 миллионов человек по так называемым условным доходам.
Напомним, ранее президент государства Владимир Путин поручил списать задолженность с граждан и индивидуальных предпринимателей. При этом речь идет также и о списании той задолженности, которая возникла в результате списания задолженности перед банками и коммунальными платежами.
Екатерина Лапкина