Под налоговую амнистию подпадут свыше 20 миллионов человек. Общая сумма, которую удастся списать, составит порядка 41 миллиарда рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Кроме того, в рамках принятого в декабре 2017 года закона о списании налоговой задолженности с граждан и ИП задолженность по страховым взносам спишут с 700 тысяч предприятий на сумму 127 миллиардов рублей.

22 миллиарда рублей спишут с 2 миллионов человек по так называемым условным доходам.

Напомним, ранее президент государства Владимир Путин поручил списать задолженность с граждан и индивидуальных предпринимателей. При этом речь идет также и о списании той задолженности, которая возникла в результате списания задолженности перед банками и коммунальными платежами.

Екатерина Лапкина