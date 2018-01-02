Исполнительный директор крупнейшей в мире британской компании в области корпоративного питания погиб вместе с родственниками в авиакатастрофе в Австралии, сообщает «Deita.ru».

Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря. Одномоторный самолет упал в реку Хоксбери. Жертвами крушения стали пилот и пять пассажиров.

Компания уже подтвердила, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались: "Мы глубоко шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда".

Отмечается, что Compass Group работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы, на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает около четырех миллиардов человек.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что миллиардер стал жертвой гражданина Киргизии в новогоднюю ночь.

Таисия Масина







