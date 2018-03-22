Во Владивостоке незаконно оформили право собственности на земельный участок, стоимость которого составляет свыше порядка 1,2 млн рублей, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Горожанин предоставил в Росреестр копию выписки из протокола заседания технической комиссии при комитете по архитектуре и градостроительству администрации Владивостока - приложения к постановлению главы администрации, в соответствии с которой ему якобы предоставлен земельный участок в районе улицы Верещагина.

Участок был якобы передан под индивидуальное жилищное строительство. Переданные документы являлись подложными.

Мошенника будут судить. Кроме этого, прокуратура в судебном порядке оспаривает право собственности на указанный земельный участок.

Михаил Грач