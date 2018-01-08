Изменения в законодательство, регулирующие оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, вступили в силу с 1 января 2018 года, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Новая статья КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами», предусматривает ответственность в виде штрафа от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции.

За более серьезные правонарушения, связанные с оборотом алкогольной продукции, граждане несут уголовную ответственность. Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозка и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от двух до трех миллионов рублей. За подобное правонарушение суд может назначить принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Стоит отметить, что деяния, совершенные в особо крупном размере или организованной группой наказываются штрафом в размере от 3 до 4 миллионов рублей, а также принудительными работами на срок до пяти лет, или же лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет..

Всего в 2017 году в ходе профилактических рейдов полиции и членов ДНД в Приморском крае из незаконного оборота выведены свыше 120 тыс. литров алкоголя и непищевой спиртосодержащей продукции на общую сумму свыше 32 млн рублей. Правонарушители привлечены к установленной российским законодательством ответственности.

Дмитрий Санников