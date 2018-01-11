300 миллионов рублей выделено в этом году в Приморском крае на приобретение современного рентген-диагностического оборудования, сообщает Deita.ru со ссылкой на АПК.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, на средства, выделенные из краевого бюджета, будет приобретено более 30 единиц новой медицинской техники.

«В 2018 году запланировано приобрести восемь современных маммографов, 19 единиц рентген-оборудования, которое позволит расширить возможности диагностики туберкулеза во всех медико-географических зонах края, а также четыре флюорографа», – сообщил директор департамента Андрей Кузьмин.







«Туберкулез по-прежнему представляет серьезную опасность в мире. Эта болезнь уносит больше жизней, чем другая инфекция, и вызывает социально-экономические потери», – сказал Президент России Владимир Путин, выступая в рамках первой глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения, посвященной борьбе с туберкулезом.

Как подчеркнул директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин, усиление противотуберкулезной службы – один из приоритетных показателей внимания и заботы о здравоохранении.

«Реализацию программы по борьбе с туберкулезом можно выполнить, обеспечив усиление материально-технической базы медучреждений, а также применение современных методов обследования, диагностики, лечения и профилактики туберкулеза. Здесь нас поддерживает руководство края, за что им огромное спасибо», – подчеркнул глава ведомства.

Михаил Грач