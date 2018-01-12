Строительство нового трехэтажного многофункционального спорткомплекса для школы № 6 начнется в ближайшее время на улице Казанской, 4 во Владивостоке. Аукцион на проведение строительно-монтажных работ стоимостью 88 млн. рублей уже объявлен, сообщили Deita.ru в городской администрации.

На трех этажах разместятся два тренажерных зала, большой зал для общей физической подготовки, помещение для тренеров, для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, а также душевые, раздевалки, туалеты. Со школой этот спортзал будет соединен специальной галереей.

Согласно условиям аукциона подрядчик должен будет провести все земляные, бетонные, кладочные, облицовочные, кровельные, отделочные работы, а также монтаж металлоконструкций и устройство внутренних и наружных инженерных сетей. Затем будет проведено озеленение и благоустройство территории.

Михаил Грач