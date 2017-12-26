По итогам оздоровительной кампании текущего года из краевого бюджета выплачено почти 62 миллиона рублей на компенсации за отдых юных приморцев, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, за компенсацией части стоимости путевки обратились 7 991 человек из 34 муниципалитетов – родители и законные представители детей.

«Из краевого бюджета в 2017 году направлено 61,9 миллионов рублей на возмещение части затрат родителей на детский отдых в период оздоровительной кампании. Почти половина обратившихся за компенсацией – из Владивостокского городского округа», – отметили специалисты ведомства.

Напомним, компенсацию можно получить один раз в год за путевку для ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно. Прием документов по кампании 2017 года завершился 15 декабря.

«Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 тысяч рублей на одного ребенка в год в семье с доходом ниже величины прожиточного минимума, и 50% стоимости путевки, но не более 8 тысяч рублей, на одного ребенка в год в семье с доходом выше величины прожиточного минимума», – добавили в департаменте.

Отметим, в Приморском крае в период оздоровительной кампании работали более 600 лагерей, что позволило охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей, в том числе более 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Добавим, в этом году на оздоровительную кампанию в Приморье было направлено 383,5 миллиона рублей, часть из них – на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.

Михаил Грач