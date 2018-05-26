В России слишком мало платных дорог, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал министр финансов РФ Антон Силуанов во время Петербургского международного экономического форума.

Как рассказал Силуанов представителям российских СМИ, в стране очень мало платных дорог, и их качество оставляет желать лучшего. В пример министр привел платную дорогу Москва — Шереметьево.

Отметим, по словам госслужащего, некоторые российские бизнесмены готовы вкладываться в строительство инфраструктуры наряду с правительством. При этом до 2030 года в России планируется потратить около 7 триллионов рублей на строительство 15 тысяч километров высокоскоростных платных дорог в Центральном регионе России, в Сибири и на Урале.

Екатерина Лапкина