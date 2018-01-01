С официального сайта министерства финансов России исчезли данные, раскрывающие зарплату федеральных министров в 2016 году, сообщает «Deita.ru» со ссылкой на РБК.

Более десятка наборов открытых данных, включавших численность работников и среднемесячные зарплаты в государственных органах, количество служебных автомобилей и т.д., было размещено Минфином 11 декабря. 27 декабря РБК обнаружил, что среди этих открытых данных были фактически опубликованы среднемесячные начисленные зарплаты глав федеральных министерств (кроме Минобороны и МВД) за 2016 год. Прежде такая информация по каждому из министров не раскрывалась.





Но 28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. По состоянию на 31 декабря в реестре открытых данных Минфина их по-прежнему нет.



В приемной ответственного представителя департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса не ответили на запрос РБК. Пресс-секретарь Минфина тоже не ответил на запрос.





Ранее «Deita.ru» сообщало, что рекордную сумму планирует потратить минфин России на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Сумма закупа, который будет проходить с 7 по 28 декабря составит 204 миллиарда рублей. Это рекорд с момента начала валютных интервенций Минфина в феврале нынешнего года.

Дмитрий Санников