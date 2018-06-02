Передвижная международная выставка «Современные нэцкэ. Японская миниатюра из дерева» начала путешествие по России, сообщает DEITA.RU. До встречи с жителями Владивостока миниатюрные фигурки гостили в столице Вьетнама, а следующий город по пути следования Улан-Удэ.





В формировании коллекции принимали участие сорок шесть японских авторов, работающих в области как традиционного, так и современного искусства. Куратор выставки — директор музея «Эйсэй Бунко» Тайсю Комацу. Для изготовления нэцкэ художники и резчики использовали древесину самшита, хурмы, сандалового и черного дерева, сливы и вишни. Организаторы выставки надеются, что экспозиция способна символически соединить Японию и посетителей по всему миру.





В японской культуре нэцкэ существуют уже более 300 лет. Изначально эти миниатюрные фигурки использовали как противовес для деталей мужского традиционного японского костюма. Спустя время, эти простые и доступные предметы достигли уровня подлинного мастерства и превратились в самостоятельные объекты искусства. Сегодня классические нэцкэ получили международное признание, как детализированные резные фигурки. Теперь они могут представлять очень большую ценность для любого коллекционера. По словам организаторов, страховая стоимость фигурок от 150 до 800 тысяч йен за штуку. Курс йены к рублю 1,73 к одному.





Преимуществом этой выставки является возможность не просто полюбоваться резными работами, а прикоснуться к ним. Рядом с каждым выставочным стеллажом находится увеличительное стекло, которое помогает разглядеть особенности и детали изделий. Современные авторы не перестают удивлять мир искусства, используя новые и необычные дизайнерские решения. Особую выразительность предметам добавляют декоративные детали из янтаря, малахита, золота, серебра, меди и рога оленя. Благодаря этой выставке посетители могут оценить мастерские навыки и остроумные решения японских авторов. Организаторы считают, что выставка спроектирована так, что люди, независимо от времени или места, могут почувствовать связь с художниками через эти работы.





В рамках года Японии в России стоит насладиться красотой тонких японских работ. Сделать это можно в музейно-вставочном комплексе ВГУЭС.

Александра Чистик