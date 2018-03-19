В феврале стоимость минимального набора продуктов в Приморье составила 5004 рубля, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, в Приморье в феврале снизилась цена сразу на 11 социально значимых товаров.

«В том числе на говядину, кур, масло сливочное, молоко 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные. А также на муку пшеничную, рис, гречку, горох и фасоль, вермишель», – сообщили в ведомстве.

Без изменения остались цены на баранину, сахар, хлеб и булочные изделия.

Михаил Грач