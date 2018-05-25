Законопроект о сокращении минимального срока действия полиса ОСАГО до одного дня внесен в Госдуму, сообщает DEITA.RU.

Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В документе отмечается, что из-за установленного в настоящее время минимального срока действия полиса ОСАГО в 1 год водителю выгоднее нарушить закон и ездить без страховки, чем покупать полис ОСАГО и расторгать его уже на следующий день в случае совершения, например, поездки или перегона машины в другой город.

Депутаты напомнили, что по оценкам Российского союза автостраховщиков, около 3 миллионов автомобилистов ездят без полисов ОСАГО , либо приобретают фальшивые документы.

Таисия Масина