Конфликт энергетиков с федеральным предприятием ФГБУ «ЦЖКУ», учрежденным Министерством обороны с целью содержания объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг вооруженным силам РФ, набирает обороты, сообщает "DEITA.RU". С началом отопительного сезона учреждение прекратило оплаты в адрес Гарантирующего поставщика электроэнергии на Дальнем Востоке – ПАО «ДЭК». По сообщениям энергетиков, они третий месяц «кредитуют» военных, обеспечивая их объекты электричеством. Долг уже приблизился к 505 миллионам рублей.





В середине декабря энергетики предупредили Министерство о необходимости запастись альтернативными источниками энергии: «Внесенные изменения в Постановление №442 утвердили схему, по которой введение ограничений на объекты ранее не ограничиваемых категорий потребителей проходит в несколько этапов. С момента получения первого уведомления у ФГБУ «ЦЖКУ» было 3 дня на предоставление плана мероприятий, в котором предусмотрена схема обеспечения резервного питания объектов» - говорится в сообщении ДЭК.





Мы решили выяснить причину «боевых действий» энергетиков и судьбу дальнейших взаимоотношений у авторов «громких заявлений» в адрес военных, а именно – исполнительного директора ПАО «ДЭК» Виктора Милуша.





- Виктор Владимирович, несколько слов в целом об истории взаимоотношений сфедеральным ведомством, когда ситуация стала критичной и почему?





- Самая сложная ситуация с расчетами на сегодняшний день, что касается федерального бюджета, это с Министерством обороны. С Министерством обороны у нас заключен ряд договоров. На протяжении нескольких лет гарантирующим поставщиком по всей территории Российской Федерации, по всем объектам Министерства обороны выступало предприятие Оборонэнергосбыт, которое функционировало по отдельному постановлению. На этапе становления Оборонэнергосбыта, с данным предприятием были нормальные отношения, в том числе и по расчетам, на конец взаимоотношения были сложные. Тем не менее, ДЭК, путем проведения длительного ряда мероприятий добился того, что вся задолженность Оборонэнергосбыта была погашена. Далее вместо Оборонэнергосбыта было образовано предприятие «ГУ ЖКХ», которое приобретало у ДЭК электроэнергию для нужд Министерства. Просуществовав около года, ГУ ЖКХ ликвидировалось, оставив нам 335 миллионов долга. А на месте ГУ ЖКХ образовалось новое предприятие ФГБУ «ЦЖКУ». С ФГБУ ЦЖКУ с момента заключения договора в апреле 2017 года взаимоотношения были достаточно стабильные, причем у ДЭК заключены госконтракты, под которые выделены лимиты до конца текущего года.





- Что значит - выделены лимиты?





- Условно говоря, подписывая госконтракт, государство определяет разрешенный объем, - сколько будет потреблять тот или иной вид ресурса данное предприятие. Госконтракт подразумевает оплату в месяц, следующий за расчетным – в полном объеме. То есть, государство выступает гарантом двусторонних отношений. И договорные отношения до октября ФГБУ ЦЖКУ исполняло. В декабре поступило 17,5 миллионов при общей задолженности на начало месяца 523 млн. руб. Неоплаченными остаются октябрь, ноябрь и, выходит, уже декабрь.





- Они как-то выходили на вас, говорили о перспективе погашения этой задолженности после заявлений об ограничениях?





- К сожалению, никакого диалога с той стороны нет. Представительство в ДФО дать какие-либо пояснения и озвучить сроки погашения не может.





- Какой Вы видите выход из ситуации?





- Вчера нами направлено письмо на генерала - Заместителя Министра обороны Российской Федерации Дмитрия Витальевича Булгакова, о том, что совокупную задолженность на 1 января ДЭК ожидает более 1 млрд. руб. по трем предприятиям, подведомственным Министерству обороны. В схожей ситуации с Оборонэнергосбытом, на уровне Дмитрия Витальевича было проведено совещание со всеми участниками процесса, и было найдено решение.





Мы понимаем, что Дальний Восток является ДАЛЬНИМ Востоком, здесь очень значимы объемы электропотребления, мы считаем, в связи с тем, что проводится Президентом Российской Федерации, политикой государства о развитии Дальнего Востока, это будет дельное совещание для решения вопросов.





Артем Андреев