Мороз

Приморские синоптики осадков не обещают, но прогнозируют весьма холодный четверг, сообщает «Deita.ru».

По краю 4 января днем небольшая облачность, осадков не ожидается. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер  северо-западный, западный умеренный.  Температура воздуха ночью -8...-30 °C, днем -2...-15 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность,  так же без осадков.   Ветер  северо-западный умеренный до  сильного.  Температура воздуха: ночью  -14...-16 °C,  днем -7...-9 °C.

В Уссурийске  небольшая облачность и отсутствие осадков.  Ветер  днем западный, северо-западный умеренный. Ночью температура опустится достаточно низко - до -23...-25 °C, днем воздух прогреется до  -8...-10 °C. 

В Находке  небольшая облачность,  без осадков.  Ветер северо-западный, северный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -12...-14 °C, днем  -6...-8 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что существует 6 способов победить самое депрессивное время года.

Таисия Масина