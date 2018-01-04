Приморские синоптики осадков не обещают, но прогнозируют весьма холодный четверг, сообщает «Deita.ru».

По краю 4 января днем небольшая облачность, осадков не ожидается. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -8...-30 °C, днем -2...-15 °C.

Во Владивостоке небольшая облачность, так же без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха: ночью -14...-16 °C, днем -7...-9 °C.



В Уссурийске небольшая облачность и отсутствие осадков. Ветер днем западный, северо-западный умеренный. Ночью температура опустится достаточно низко - до -23...-25 °C, днем воздух прогреется до -8...-10 °C.



В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -12...-14 °C, днем -6...-8 °C.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что существует 6 способов победить самое депрессивное время года.

Таисия Масина