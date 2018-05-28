Минздрав РФ хочет проиндексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% в год до 2020 года, сообщает DEITA.RU.





Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые касаются установления суммы акциза для парфюмерных изделий. Документ ведомство направило на согласование в Минздрав. Министерство здравоохранения выдвинуло дополнительные предложения, которые необходимо внести в НК: новые акцизные ставки для крепкого алкоголя и сигарет на 2018–2020 годы. В этот период каждые 12 месяцев акцизы должны увеличиваться не менее чем на 10% для крепкого спиртного и не менее чем на 20% для табачной продукции.

Однако, как отмечает газета "Известия", в Минфине с такими изменениями не согласны, поэтому ведомства составили таблицу разногласий.

Данный конфликт Минздрава и Минфина будут решать на базе правительства до конца года — Минфин наметил вступление в силу новых поправок в НК в 2019 году.

Ирина Петрова